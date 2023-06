Fortes rafales de vent du vendredi à samedi dans plusieurs provinces du nord du Royaume (Bulletin d’alerte)

jeudi, 22 juin, 2023 à 15:23

Liés par des relations diplomatiques immuables de plus de 60 ans et de liens humains qui remontent jusqu’à la découverte du sous-continent, le Maroc et le Brésil sont parvenus à fructifier un rapprochement politique qui fait fi de la distanciation géographique et érige la coopération économique en un gage de pérennité de leur partenariat multiforme.