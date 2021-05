Le forum Crans Montana reprend ses activités à Dakhla

samedi, 8 mai, 2021 à 17:18

Située à El Kasbah, un des plus beaux quartiers populaires de la cité ocre, la Mosquée Moulay El Yazid compte parmi les édifices religieux les plus prisés par les fidèles en quête de quiétude et de spiritualité durant le mois sacré du Ramadan, notamment pour accomplir les prières (Addohr, Al Asr et Maghrib) au cours de la période autorisée en raison des mesures préventives en vigueur pour endiguer la propagation de la Covid-19.