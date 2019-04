Forum ENSAK-Entreprises: Une 5-ème édition sous le signe “Digital attitude: quel impact sur l’environnement de travail et l’activité au quotidien?”

mardi, 2 avril, 2019 à 17:21

Kénitr – La 5-ème édition du Forum ENSAK-Entreprises a été organisée, mardi à Kénitra, sous le thème “Digital attitude: quel impact sur l’environnement de travail et l’activité au quotidien?”, avec comme objectif d’établir un contact direct et à renforcer l’échange entre plusieurs recruteurs potentiels, étudiants et chercheurs d’emploi.