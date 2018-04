Forum international sur la culture et le patrimoine hassanis à Laâyoune: Divers ateliers au profit des jeunes de la région

jeudi, 5 avril, 2018 à 19:48

Laâyoune – Le Forum international sur la culture et le patrimoine hassanis, organisé du 3 au 8 Laâyoune, par l’association Moulay Ali Cherif pour la culture, le patrimoine et le développement, est marqué par une série d’ateliers artistiques et littéraires initiés au profit des jeunes de la région.