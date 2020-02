Un forum à Kénitra pour promouvoir l’insertion professionnelle et renforcer l’échange entre entreprises et futurs diplômés

mercredi, 26 février, 2020 à 17:43

Kénitra – La 6-ème édition du forum des entreprises de l’école nationale des sciences appliquées de Kénitra (ENSAK) a été organisée mercredi à Kénitra, sous le thème: “Intelligence artificielle et Internet des objets au service de l’industrie 4.0: les challenges de l’ingénieur du futur”, avec pour objectif de promouvoir l’insertion professionnelle des étudiants et de renforcer l’échange entre entreprises et futurs diplômés.