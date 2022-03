Un forum à Rabat explore les nouvelles opportunités de coopération Maroc-Amérique Latine

lundi, 7 mars, 2022 à 15:32

Rabat – “Maroc-Amérique latine : une coopération Sud-Sud en marche” est le thème d’un forum organisé récemment à l’Université Mohammed V (UM5) de Rabat avec pour objectif d’explorer les nouvelles opportunités de coopération Sud-Sud.

Cet évènement s’est déroulé en deux panels lors desquels des responsables, des acteurs diplomatiques et des experts du Maroc et d’Amérique Latine (Argentine, Brésil, Colombie, Cuba, Chili, Équateur, El-Salvador, Mexique, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou et République dominicaine) ont abordé les aspects les plus pertinents de la coopération entre les deux parties, indique un communiqué des organisateurs.

Les panélistes ont passé en revue des réflexions sur la dynamique des relations politiques et diplomatiques et la situation actuelle qui caractérise les relations académiques et culturelles entre les deux rives de l’Atlantique, et ce pour explorer de nouvelles opportunités de coopération Sud-Sud dans ces domaines.

Le premier panel intitulé “dynamique des relations politiques et diplomatiques” a mis l’accent sur l’intégration de la société civile dans la coopération entre les deux peuples ainsi que sur la place des acteurs sociaux au-delà des relations entre gouvernements.

Il s’agit aussi de promouvoir les échanges avec les régions et pays du MERCOSUR, favoriser la connaissance mutuelle basée sur des réalités et des événements similaires et unir les efforts mutuels pour lutter contre le trafic de drogue, le trafic d’armes, le terrorisme et la violence.

L’accent a été mis en outre sur les moyens d’agir pour la croissance des opportunités économiques grâce aux ressources naturelles et humaines et de promouvoir le transport maritime. A cet effet, les intervenants ont insisté sur le besoin de créer des mécanismes permanents de dialogue politique pour poursuivre le partenariat stratégique entre le Maroc et le Brésil ainsi que pour promouvoir la coopération en matière de défense.

Sous cet angle, le Modèle de Coopération du Royaume du Maroc exécuté par le plan Trifinio au Salvador peut être une référence, ont estimé les panélistes qui ont souligné d’autre part la nécessité de construire un espace stratégique commun de coopération Sud-Sud entre le Maroc, l’Amérique Latine et les Caraïbes.

Explorer les opportunités et renforcer les relations entre l’Amérique latine et l’Afrique, en profitant de la position du Maroc en tant qu’allié de l’Amérique latine et principale porte d’entrée vers l’Afrique, figurent également parmi les recommandations du forum. Les intervenants ont relevé l’impératif de tirer profit de la politique étrangère active du Maroc en matière de coopération Sud-Sud et de sa forte implication dans le développement du continent africain, pour rapprocher le monde arabe et l’Afrique de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Ils ont de même appelé à signer des accords de libre-échange et encourager les secteurs public et privé à s’ouvrir aux marchés des deux rives et à consolider les échanges commerciaux bilatéraux, triangulaires et multilatéraux, en plus de la valorisation du rôle de la femme en tant qu’acteur actif dans le rapprochement politique et diplomatique entre le Maroc et l’Amérique Latine.

Le deuxième panel “Relations académiques et culturelles : situation actuelle et opportunités pour le futur”, s’est penché sur la possibilité de création d’un conseil universitaire commun ou d’un réseau interuniversitaire à même de favoriser la coopération dans le domaine de la recherche, souligne le communiqué.

Sur ce volet, les participants ont appelé à profiter du rôle de la diplomatie parallèle et de la diplomatie publique dans le renforcement des liens entre les deux parties et à promouvoir la diversité culturelle et le dialogue entre les civilisations, en tirant parti du patrimoine commun aux niveaux historique, humain et culturel.

Ils ont jugé nécessaire d’approfondir les recherches sur les liens culturels avec l’Amérique Latine, mais aussi de promouvoir la coopération universitaire et académique entre les deux parties, au service de la recherche et de la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants dans divers domaines.

Le forum, initié par l’UM5 et le Foro Marruecos-América Latina, a salué le dynamisme de l’Université Mohammed V dans la promotion du dialogue et de la coopération académique pour consolider ses relations avec les Universités des espaces ibéro-américains, à travers la signature d’accords dans divers domaines du savoir, la tenue de rencontres scientifiques, l’organisation d’expositions et la publication de livres.

Il a à cet égard appelé à privilégier les axes stratégiques de recherche tels que les études de genre, qui permettront de promouvoir la situation des femmes et des jeunes dans ces pays. En ce sens, l’Université Mohammed V et l’Université nationale autonome du Mexique, avec la création des deux Chaires “Fatema Mernissi” au Mexique et “Graciela Hierro” à Rabat, sont un exemple édifiant de collaboration et d’échange universitaire.

Les panélistes ont aussi insisté sur la promotion de la traduction de textes pertinents sur le Maroc et l’Amérique Latine dans les langues des deux parties pour faire connaître mutuellement l’histoire, l’identité et la culture des deux régions.