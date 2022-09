Forum des Régions d’Afrique: Plaidoyer pour un développement favorisant la résilience face au changement climatique

jeudi, 8 septembre, 2022 à 22:55

Saidia – Les participants à un panel organisé dans le cadre de la première rencontre du Forum des Régions d’Afrique (FORAF) ont plaidé, jeudi à Saidia, en faveur d’un développement qui favorise la résilience face au changement climatique.

Les intervenants à cette session placée sous le thème “Gouvernements Régionaux, Défis Climatiques et Résilience”, ont souligné la nécessité de se doter des moyens humains et financiers nécessaires pour lutter contre les dérèglements climatiques, faire face aux aléas naturels et réduire les risques pour les sociétés.

D’autres leviers ont été évoqués par les panélistes pour favoriser cette résilience, dont l’impératif d’étendre l’éducation climatique, sachant que seulement 23 à 66 % de la population a entendu parler du changement climatique, connaît ses causes et ses conséquences.

Dans ce cadre, le secrétaire général du Groupe International des Experts sur le Climat (Suisse), Abdallah Moksitt, s’est attardé sur les défis de la crise climatique et ses conséquences sanitaires et migratoires, soulignant que la bonne gouvernance et l’efficacité des institutions sont deux piliers essentiels pour l’efficacité de toute politique de lutte contre le changement climatique.

L’expert international a appelé aussi à adopter un cadre législatif favorable et une stratégie inclusive, équitable et intégrée, renforcer la coopération transfrontalière et la concertation au sein des pouvoirs publics pour une adaptation au changement climatique fondée sur les écosystèmes et financer le savoir, la recherche, l’encadrement, notant que seulement 3.8 % des fonds de recherche mondiaux sont consacrés à l’Afrique.

Même son de cloche pour le président du Conseil de la Région de Draa-Tafilalet, Hro Abrou, qui s’est focalisé sur l’expérience du Maroc, fondée sur la capitalisation du savoir faire en la matière des populations, l’institutionnalisation de la gouvernance climatique et la convergence, la prise de conscience collective, la synergie et la fédération des acteurs au niveau régional et local.

Le Royaume a une ambitieuse perspective pour la lutte contre le changement climatique qui s’est matérialisée à travers plusieurs stratégies, plans nationaux et politiques notamment la Politique du Changement Climatique au Maroc (PCCM), a-t-il relevé, estimant que les actions en matière de lutte contre le Changement climatique ne sont efficaces que si elles sont en adéquation avec les spécificités locales.

D’après le responsable local, il s’est révélé nécessaire dans un contexte de régionalisation avancée de lancer une dynamique territoriale de lutte contre le changement climatique.

D’autres expériences africaines en matière de lutte contre le changement climatique ont été présentées lors de ce panel, dont l’expérience du conseil de la Région de Nouakchott en matière de gestion des risques naturelles et humaines aggravés par les aléas climatiques et celle des gouvernements des États au Nigéria dans le domaine de la planification et développement résilient au changement climatique, en tenant compte des problèmes de santé, de climat et de migration.

Organisée du 08 au 10 septembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par l’Association des Régions du Maroc (ARM), en collaboration avec l’Organisation Cité et Gouvernement locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), et le Conseil régional de l’Oriental, avec le soutien du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-), cette première rencontre du FORAF connaît la participation de plus de 20 pays d’Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d’environ 85 présidents de régions africaines.