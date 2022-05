Forum social mondial: Le Maroc, un acteur incontournable du dialogue Afrique-Amérique latine (experte péruvienne)

vendredi, 6 mai, 2022 à 18:20

Mexico – L’experte péruvienne en management, développement et durabilité, Vera Cabrera Dekovic, a salué le leadership du Maroc dans le rapprochement et le dialogue entre l’Afrique et l’Amérique latine.