Le Foyer féminin central de Chefchaouen, un espace de créativité propice à l’autonomisation des femmes

mercredi, 30 décembre, 2020 à 13:39

-Par : Sanae EL OUAHABI-

Chefchaouen – Le Foyer féminin central de Chefchaouen se veut un espace de créativité propice à l’expérimentation de nouvelles perspectives et idées, et à l’apprentissage de plusieurs métiers prometteurs, à même de renforcer les compétences des femmes et leur épanouissement, tout en favorisant leur autonomisation sociale et économique.

Bien plus qu’un centre de formation par apprentissage dans diverses spécialités, ce Foyer féminin constitue un lieu d’échange de savoir, d’épanouissement et de développement personnel et relationnel pour les femmes et les jeunes filles de la ville, qui cherchent à renforcer leurs connaissances et capacités, ainsi qu’à découvrir et à forger leurs talents, dans le dessein de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à leur insertion future sur le marché du travail et de réaliser leurs rêves d’un avenir meilleur.

Cette structure, qui a bénéficié en 2015 du soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) d’un montant de 216.993 dirhams, dédiés à l’achat de matériel administratif et technique, offre aux bénéficiaires une formation professionnelle par apprentissage de qualité dans différents domaines et dispense des activités socio-sportives, à même de faciliter leur insertion socio-économique et de favoriser leur épanouissement et leur autonomisation.

Ce club féminin, relevant du département de la Jeunesse et des sports, propose aux bénéficiaires une formation par apprentissage dans les filières de “coupe, et couture traditionnelle et moderne”, “cuisine et pâtisserie”, “coiffure et esthétique”, “informatique” et “céramique”, ainsi que des cours de sport.

Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Foyer, Soukaina Oujeddi, a souligné que le centre, soutenu par l’INDH, vise à renforcer les capacités des femmes et des filles, en particulier celles qui ont abandonné leur scolarité, en leur offrant une formation de deux ans dans diverses spécialités et en leur permettant de bénéficier d’activités culturelles et sportives, à même de favoriser leur épanouissement, développer leur créativité et leurs sens d’initiative, et de faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi.

Cette structure sociale, a-t-elle assuré, oeuvre à valoriser les compétences féminines au niveau de la province de Chefchaouen et à favoriser l’autonomisation de la gent féminine, relevant que le centre s’efforce à offrir une formation de qualité aux bénéficiaires, dont le nombre oscille entre 100 et 125, et à les aider à trouver des stages en entreprises, ou même un emploi pour celles qui ont décroché leurs diplômes.

Pour l’encadrante de l’atelier coiffure, Fatima Abdi, le centre offre aux bénéficiaires l’opportunité de développer leurs talents et de renforcer leurs compétences de manière à faciliter leur intégration au marché du travail et à améliorer leurs conditions de vie, notant que les apprenantes bénéficient de deux ans de formation et d’un accompagnement approprié, de nature à leur permettre d’évoluer, d’enrichir leurs connaissances et de développer leurs compétences.

Le Club féminin aide également les femmes qui ont décroché leurs diplômes à trouver un stage dans des salons de coiffure ou même à lancer leurs propres projets, a précisé Mme Abdi, notant que les 12 apprenties-coiffeuses inscrites dans cet atelier, qui sont réparties en deux groupes en raison de la pandémie de la Covid-19, bénéficient d’une formation théorique et pratique approfondie, de manière à leur faire apprendre toutes les techniques de la profession et les moyens de faire carrière dans ce métier porteur.

Touria Abou El Jad, une apprenante de cet atelier, a assuré que le centre ouvre des horizons prometteurs pour l’autonomisation économique des femmes et des filles, notant que les bénéficiaires suivent une formation professionnelle de qualité dans différentes spécialités et participent à des activités culturelles et sportives, le but étant de favoriser leur épanouissement, stimuler leur créativité et favoriser leur insertion sur le marché du travail.

“Cette formation qualifiante me permet de renforcer mes connaissances et mon savoir-faire dans ce domaine qui me passionne tant, et de développer mes soft-skills pour pouvoir réaliser mon rêve d’ouvrir un salon de coiffure et assurer mon autonomisation économique”, a-t-elle dit avec un ton dynamique et engagé.

Dans l’atelier d'”informatique”, une brochette de stagiaires écoutent leur professeur avec grande attention, pour comprendre l’importance des technologies de l’information et pouvoir développer leurs capacités à utiliser et à maitriser l’outil informatique.

Loubna Boudchar, une stagiaire de cet atelier, a souligné que le centre lui a donné l’occasion d’approfondir ses connaissances dans ce domaine, maitriser l’usage des outils informatiques et de développer son esprit créatif, ce qui devrait, selon elle, faciliter son insertion sur le marché du travail.

Outre sa vocation de formation, le Foyer féminin central de Chefchaouen s’emploie au quotidien à aider les bénéficiaires à avoir confiance en leurs compétences et en elles-mêmes, forger leurs talents et croire en leurs capacités à réaliser leurs rêves et leurs ambitions.