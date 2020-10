Fqih Ben Salah : Les déplacements de et vers la ville conditionnés par l’obtention d’une attestation exceptionnelle

vendredi, 16 octobre, 2020 à 22:51

Fqih Ben Salah – Les autorités locales de la province de Fqih Ben Salah, ont décidé, vendredi, d’interdire tout déplacement de et vers la province à l’exception des personnes munies d’une attestation exceptionnelle de déplacement délivrée par les autorités locales compétentes.

Lors de la réunion, vendredi, du poste de coordination provincial (PCP) de la ville, et dans le but de freiner la propagation du Covid-19 dans le territoire de la région, les autorités locales de Fqih Ben Salah ont, également, décidé d’interdire les rassemblements et les attroupements dans les différents espaces de la ville.

La province de Fqih Ben Salah a enregistré, vendredi, 61 nouveaux cas positifs au Covid-19 et un nouveau décès et fait état d’une recrudescence des cas positifs au Covid-19 depuis plusieurs jours.

Il a également été décidé, dans le cadre des mêmes mesures, de fermer les salles de sport, les salles de jeux, les stades de proximité et les parcs publics et de réduire la capacité des transports en commun à 50%, en plus du contrôle strict du respect des mesures relatives au port correct des masques de protection et de la distanciation physique dans les lieux et espaces publics.

Concernant les pachaliks de Fqih Ben Salah, de Souk Sebt, et d’Ouled Ayad, les autorités locales ont pris la décision de fermer les magasins, supermarchés, cafés et restaurants à partir de 21H00, et de fixer l’heure de fermeture des marchés de proximité de ces lieux à 16H00, en plus de fermer les Hammams et les salons de beauté.

Aux niveaux des cercles de Fqih ben Salah et de Béni Moussa Est et Ouest, il a été décidé de fermer les magasins et cafés à partir 21H00, et les restaurants à 23H00.

Lesdites mesures exceptionnelles ont été prises jusqu’à nouvel ordre, alors que leur assouplissement et le retour à l’état normal restent tributaires de l’amélioration de la situation épidémiologique dans la région.

Les autorités locales ont appelé, ainsi, les citoyens de la province à adhérer à ces mesures exceptionnelles et à s’engager avec responsabilité sous peine de sanctions juridiques en vigueur.