Fqih Ben Salah : l’INRA décline ses nouvelles variétés de céréales et légumineuses

mardi, 13 avril, 2021 à 15:51

Fqih Ben Salah – L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a organisé, mardi à Fqih Ben Salah, une journée de démonstration de ses nouvelles variétés de céréales, légumineuses alimentaires et oléagineux, sous le thème, “les variétés INRA des grandes cultures : des technologies agricoles novatrices pour l’essor des filières des céréales, légumineuses alimentaires et oléagineux”.

Organisée au Domaine expérimental d’Afourer, cette journée qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie “Génération Verte 2020-2030”, s’adresse essentiellement aux professionnels et cadres de développement et du conseil agricole.

L’objectif escompté de cette Journée est le partage des acquis des recherches de l’INRA et de montrer le progrès génétique de ses nouvelles obtentions végétales pour leurs promotion et utilisation par la profession.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’INRA, Faouzi Bekkaoui, a affirmé que le but de cette Journée est de montrer les nouvelles variétés de céréales dont le blé dur, tendre et l’orge ainsi que les légumineuses dont les pois chiches et les lentilles, fève et féverole et les plantes oléagineuses dont le Colza utilisé dans la fabrication de l’huile auprès des agriculteurs de la région.

Le développement de ces variétés demande un temps significatif dans les domaines de l’INRA de 10 à 15 ans, a expliqué M. Bekkaoui, précisant que ces variétés ont un bénéfice certain pour les agriculteurs en termes de rendement et du profit généré.

Ces nouvelles variétés peuvent donner un rendement de plus de 50 pc que les variétés anciennes, a fait savoir le directeur de l’INRA, faisant remarquer que seulement 30 pc des fermiers utilisent des variétés nouvelles et certifiées au moment où la plupart utilisent des variétés anciennes de 20 et 30 ans.

Et d’ajouter que ces nouvelles variétés sont d’une grande qualité et permettent d’avoir des rendements plus importants et sont plus résistantes aux maladies, expliquant que ce résultat est le fruit de plusieurs années de recherches pilotées par l’INRA qui accompagnera le ministère de tutelle dans la mise en œuvre pendant les dix prochaines années de la Stratégie “Génération Verte 2020-2030”.

Pour sa part, le chef du Centre régional de l’INRA de Tadla, Badr Benjelloun, a affirmé que cette Journée de démonstration est dédiée aux partenaires de l’INRA parmi les agriculteurs et les multiplicateurs dans le but de faire connaître à cette catégorie les différentes plateformes de multiplication des semences développée par l’INRA.

M. Benjelloun a indiqué que les différentes plateformes de multiplication des semences que ce soit des céréales, des légumineuses et oléagineux sont développées sur une superficie de 9 Ha. “On compte actuellement 60 variétés de céréales, 14 variétés de légumineuses et 3 variétés de Colza” a-t-il enchaîné.

L’objectif d’aujourd’hui est de montrer aux agriculteurs l’état végétatif des différentes variétés, leurs caractéristiques de manière à les promouvoir et d’atteindre un taux d’adoption de ces semences de 50 pc dans les prochaines années conformément à la Stratégie ” Génération Verte 2020-2030″, a dit M. Benjelloun.

Cette rencontre servira d’espace d’échange, d’identification des alternatives communes aux principales contraintes du développement de ces filières et d’évaluation des principales variétés en matière de rendement, de résistance et de qualité et par conséquent proposer un panier de variétés performantes par bassin de production.

Les nouvelles obtentions INRA (Blés, légumineuses et oléagineux) aux performances de rendement, de tolérance à la sécheresse, de résistance aux différentes maladies et disposant de caractéristiques technologiques prisées par l’industrie de transformation ont été présentées à cette occasion.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la promotion des nouvelles obtentions végétales INRA en tant que technologies novatrices au service de la mise en œuvre de la stratégie agricole “Génération Green 2020- 2030”.

A cette occasion, une visite des plateformes d’innovation implémentées par les chercheurs du Centre Régional de la Recherche Agronomique de Tadla a été effectuée par les participants à cette journée.