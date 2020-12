Fqih Ben Salah : M. Ben Abdelkader effectue une visite au tribunal de première instance de Souk Sebt

jeudi, 3 décembre, 2020 à 22:18

Souk Sebt Oulad Nemma (Fqih Ben Salah) – Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a effectué, jeudi à Souk Sebt Oulad Nemma, une visite au tribunal de première instance de la ville, où il a pris connaissance du bon déroulement de la justice dans cette juridiction qui faisait auparavant office de centre du juge résident, avant d’être transformé en tribunal de première instance.

M. Ben Abdelkader, accompagné du gouverneur de la province de Fqih Ben Salah, Mohamed Karnachi, et de plusieurs personnalités de la justice et des autorités locales, a ainsi visité l’ensemble des dépendances de cet édifice qui comprend deux salles d’audiences, deux salles de délibérations, deux bureaux pour les responsables judiciaires, deux bureaux pour les responsables administratifs, deux salles pour les témoins, un bureau de caisse, un bureau de comptabilité, en plus de plusieurs espaces de détention, de deux salles pour les archives et d’un espace pour les objets saisis.