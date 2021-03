Fqih Ben Salah : Une nouvelle maison de l’Artisane voit le jour à Souk Sebt Ouled Nemma

dimanche, 28 mars, 2021 à 19:00

Fqih Ben Salah – La Chambre de l’Artisanat de Béni Mellal-Khénifra a approuvé, lors de son assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue récemment, un projet d’amendement à un accord de partenariat portant création de la Maison de l’Artisane dans la commune de Souk Sebt Ouled Nemma à Fqih Ben Saleh.

D’un coût global de 1,5 million de dirhams, ce nouveau projet s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat entre la Chambre de l’Artisanat, le Conseil communal de Souk Sebt et la préfecture de Fqih Ben Salah avec une contribution de la Chambre d’Artisanat de l’ordre de 800 mille dirhams.

Ce projet, qui a été approuvé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue sous la présidence du président de la Chambre Mohamed Akkaoui, vise à contribuer à l’organisation de la profession, notamment des femmes artisanes, en mettant en valeur leur savoir-faire au niveau de la commune de Souk Sebt et en ouvrant des horizons de formation pour celles qui en souhaitent tirer profit.

A cette occasion, M. Akkaoui a expliqué que le projet vise à renforcer le secteur de l’Artisanat dans la province, relevant qu’il s’agit d’un secteur vital qui contribue à la promotion du développement local et à la mise en valeur du patrimoine culturel de la région.

Il a appelé à investir toutes les compétences, moyens et capacités pour le développement des capacités et énergies créatives des artisans traditionnels en encourageant la formation continue et en ouvrant de nouveaux horizons pour les partenaires et les diplômés des centres de formation pour accompagner l’évolution du marché.