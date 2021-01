Fquih Ben Salah: l’INDH prend à bras le corps la scolarisation des enfants autistes

lundi, 25 janvier, 2021 à 14:00

Souk Sebt Ouled Nemma (Fquih Ben Salah) – Dans la commune de Souk Sebt Ouled Nemma à Fquih Ben Salah, les enfants autistes peuvent intégrer aussi un cycle scolaire normal dès l’âge de 6 ans grâce au soutien qu’apporte l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) aux associations qui oeuvrent en faveur de la promotion de l’enseignement préscolaire.

L’Association Rihane pour les personnes à besoins spécifiques a pu, grâce à l’appui de l’INDH, mettre en place une cellule de prise en charge des enfants autistes qui a pour mission principale d’assurer un accompagnement adéquat à ces enfants en vue de favoriser leur apprentissage et les préparer à rejoindre sans grande difficulté l’enseignement préscolaire. Une première expérience pilote au niveau national qui promeut l’enseignement préscolaire chez les enfants autistes et à mobilité réduite.

Créée en 2019, l’Association Rihane a bénéficié d’un soutien de l’INDH de l’ordre de 200.000 dirhams pour pouvoir équiper ces espaces en matériels de rééducation. Outre les services qu’elle offre aux enfants à mobilité réduite, elle s’est lancée dans l’accompagnement des enfants autistes et a aménagé à cette fin plusieurs de ces espaces pour en faire un lieu d’apprentissage exclusivement dédiés à cette catégorie sous l’encadrement d’institutrices hautement formées.

L’enfant autiste ou à mobilité réduite qui rejoint les espaces de l’Association profite de nombreux supports et activités qui favorisent son apprentissage et son épanouissement. Avec l’aide d’un staff qualifié, il commence son initiation à la vie sociale en participant à des ateliers qui stimulent ses sens et son intérêt à découvrir le monde extérieur.

L’Association accueille les enfants autistes en âge de préscolarité. Chaque enfant est confié à une assistante qui travaille directement avec lui et met en œuvre les objectifs élaborés par l’Association en vue de favoriser son imagination et son autonomie.

Pour les enfants à mobilité réduite, ils sont pris en charge par des kinésithérapeutes. L’Association compte également des animateurs, une orthophoniste pour les enfants atteints du trouble d’articulation et un médecin généraliste. Ainsi, au sein de cette structure, l’enfant bénéficie aussi bien d’un suivi médical que d’un soutien scolaire adapté.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la division de l’Action Sociale (DAS) au sein de la préfecture de la province Fquih Ben Salah, Larbi Bouabidi, a indiqué que le soutien de l’INDH à ce projet consiste en l’équipement en matériels de rééducation et de réadaptation des personnes à besoins spécifiques, relevant que le montant global de cet appui financier s’élève à 200 mille DH.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre de la troisième phase de l’INDH et plus particulièrement dans son programme relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, a dit M. Bouabidi, tout en mettant en avant l’importance socio-économique de ce projet pour une province comme celle de Fquih Ben Salah.

Pour sa part, le directeur de l’Association Rihane, Charki Fedlaoui, a affirmé que plusieurs partenaires ont contribué à l’équipement des ateliers de celle-ci, saluant l’apport précieux de l’INDH qui a équipé l’espace de rééducation et de réadaptation des enfants à besoins spécifiques.

M. Fedlaoui a souligné que 160 enfants autistes bénéficient au sein de l’Association d’un enseignement spécialisé, de la rééducation, du soutien psychique, et de cours spéciaux à l’aide d’un orthophoniste pour les enfants atteints de dyslexie.

Pour Khadija El Kouche, psychiatre de l’Association, a fait savoir que plusieurs personnes sont prises en charge par l’Association, notamment les enfants autistes. “Mon rôle est d’assurer un accompagnement spécifique au quotidien aux familles et aux enfants autistes et de leur proposer des solutions individuelles adaptées”, a-t-elle dit.

Il s’agit avant tout d’apporter un certain soulagement aux parents d’enfants autistes. Puis l’on procède à l’évaluation de la situation de chaque enfant afin d’établir un programme individuel propre à chacun, avant de le confier à l’institutrice en charge de son accompagnement, a-t-elle dit.

L’Association Rihane pour les personnes à besoins spécifiques accompagne 160 enfants autistes inscrits dans une dizaine d’unités de l’enseignement préscolaire de la province de Fquih Ben Salah.