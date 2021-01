Fquih Ben Saleh: Equipement de 74 salles de cours d’enseignement préscolaire et remise de deux bus scolaires

dimanche, 3 janvier, 2021 à 11:49

Béni Mellal – Le gouverneur de la province de Fquih Ben Saleh, Mohamed Karnachi, a présidé la cérémonie de remise d’équipements destinés à 74 salles de cours d’enseignement préscolaire réparties sur 15 collectivités territoriales relevant de la province de Fquih Ben Saleh.

Lors de cette cérémonie, il a été procédé aussi à la remise de vélos à 350 collégiens répartis sur 10 collectivités territoriales en milieu rural ainsi que de deux bus de transport scolaire à deux associations locales des communes rurales de Oulad Zmam et Bni Chegdale.

Financées par l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du soutien qu’apportent différents partenaires au secteur de l’éducation et de la formation à Fquih Ben Saleh, en particulier l’Initiative nationale pour le développement humains (INDH), le programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales en milieu rural, le conseil provincial de la ville de Fquih Ben Saleh et le conseil de la région de Béni Mella-Khénifra, et ce, dans le cadre des conventions de partenariat conclues avec l’académie régionale d’éducation et de formation de la région de Béni mellal-Khénifra et l’OCP en tant qu’entreprise citoyenne.

Le Conseil provincial de Fquih Ben Saleh a approuvé lors de sa session extraordinaire tenue mardi dernier, le projet d’une convention de partenariat et de coopération portant sur l’aménagement et l’équipement de certains établissements d’enseignement de la province pour un financement de 800 mille dirhams.

Cette convention liant le conseil provincial de Fquih Ben Saleh, la direction provinciale de l’académie régionale d’éducation et de formation de la région de Béni Mellal-Khénifra à Fquih Ben Saleh et l’association provinciale pour les affaires culturelles, sociales et sportives de Fquih Ben Saleh, vise notamment l’aménagement des dépendances de certains établissements d’enseignement de la province ainsi que l’équipement de quelques internats en couvertures au profit des élèves.