Le Front national des jeunes pour le Sahara marocain renouvelle ses structures

samedi, 7 janvier, 2023 à 19:46

Rabat – Le 3ème congrès national du Front national des jeunes pour le Sahara marocain, réuni samedi à Rabat, a renouvelé les structures organisationnelles du front et s’est engagé à continuer de se mobiliser en faveur de la défense de la question de l’intégrité territoriale.

Ainsi, il a été procédé lors de ce congrès à l’adoption, à l’unanimité, du statut du Front national des jeunes pour le Sahara marocain, en plus de la réélection de Kamal El Ghmam à la tête du Front aux côtés des 17 membres de cette structure civile oeuvrant dans le domaine de la diplomatie parallèle des jeunes et le plaidoyer en faveur de la question du Sahara marocaine.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les congressistes de se pencher sur le bilan d’action du front qui s’active pour le soutien et la promotion de la proposition marocaine d’autonomie, l’inculcation des valeurs de la démocratie et des droits de l’Homme auprès des jeunes, ainsi que la mobilisation des organisations internationales des droits de l’hommes en faveur des causes justes du Royaume.

Lors de ce congrès, un exposé a été donné sur les derniers développements de la question du Sahara marocaine et le rôle des jeunes dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, au cours duquel le chercheur spécialiste des affaires sahariennes, Rachid Kanjaat, a mis l’accent sur l’importance de la diplomatie parallèle dans la défense de la cause nationale en se focalisant sur les changements que connaît la scène internationale.

Le front est composé de jeunes acteurs de la société civile et dans le domaine des droits de l’Homme, ainsi que des organisations de la jeunesse politique et l’ensemble des jeunes marocains qui épousent les principes du front. Sa charte stipule, en outre, que la jeunesse marocaine oeuvrant au sein des partis politiques et des organisations de la société civile et des droits de l’Homme, doit se mobiliser pour jouer pleinement son rôle à travers la diplomatie parallèle pour expliquer l’initiative marocaine d’autonomie et la régionalisation avancée.