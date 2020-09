FSJES-Salé: Début des examens de la session du printemps 2019-2020 sur fond de mesures sanitaires strictes

mardi, 1 septembre, 2020 à 18:25

Salé – Les examens de la session de printemps 2019-2020 pour la troisième année (semestre 6) à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Salé débutent, mardi, sur fond de mesures sanitaires strictes visant à endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, des mesures de prévention et de précaution ont été mises en place par la faculté, afin de préserver la santé des étudiants et leur offrir un environnement favorable pour qu’ils puissent passer en toute sécurité et sérénité ces épreuves, qui se termineront samedi prochain.

A cette occasion, le doyen de la FSJES-Salé, Khalid Hammes a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le passage des examens, marqué par un espacement correct, se déroule dans le respect de l’ensemble des mesures sanitaires visant à freiner la propagation de l’épidémie.

Des sessions spéciales sont organisées pour les cas contaminés par le virus ou les cas contacts, a fait savoir M. Hammes, notant que des examens seront programmés plus tard pour les personnes qui suivent leur traitement.

Revenant sur les mesures préventives mises en place en faveur des étudiants, le doyen a fait observer que “l’examen se passe en une demie-journée et que la salle est utilisée un jour sur deux” dans le but de créer des conditions sanitaires favorables permettant de passer les épreuves dans les meilleures conditions et de réussir la rentrée universitaire.

Pour sa part, le vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, Omar Hnich, a fait savoir que tous les moyens logistiques ont été mis en place, avec une forte participation et implication du corps professoral et administratif de l’université, dans l’objectif de réussir le déroulement de ces examens et d’éviter la présence massive des étudiants.

Ces mesures ont porté, principalement, sur la prise des températures des étudiants, la mise à la disposition des enseignants et des étudiants de masques et de gels hydro-alcooliques et la désinfection des locaux après chaque utilisation, tout en réduisant leurs capacités d’accueil, a ajouté M. Hnich.

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, le 24 août dernier, que la rentrée universitaire 2020-2021 débutera mi-octobre prochain. Les étudiants auront la possibilité de choisir entre l’enseignement à distance et l’enseignement présentiel en groupe restreint.