Gaza : L’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain est opérationnel

mercredi, 13 juin, 2018 à 9:02

(ES : Jaouad Touiouel)

Gaza – L’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain, déployé par les Forces armées royales (FAR) dans la bande de Gaza, a commencé, mardi, à accueillir les patients et les blessés palestiniens pour leur prodiguer les soins nécessaires dans les différentes spécialités.

Le staff médical et paramédical a commencé à accueillir les patients et leur assurer les consultations nécessaires selon les besoins.

Ainsi, le représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, a effectué une visite à l’hôpital en compagnie du vice-ministre des Affaires étrangères palestinien, Ghazi Hamad.

Différentes spécialités sont proposées, dont la cardiologie, l’ophtalmologie, l’ORL, la gynécologie-obstétrique, la traumatologie, la pédiatrie et la radiologie.

L’hôpital dispose également d’un laboratoire d’analyses médicales, de salles de soins ambulatoires et des urgences, outre des équipements dédiés aux consultations et à la radiologie afin d’alléger les souffrances des Palestiniens et de pallier le déficit que connait la bande de Gaza en matière de prestations de santé.

“Le staff médical est prêt à accueillir les patients et à leur prodiguer des soins médicaux de qualité dans les différentes spécialités, a indiqué le colonel Ahmed Bounaïm, médecin-principal de cette structure médicale, dans une déclaration à la MAP.

Il a noté que le staff médical et chirurgical jouera son rôle afin de répondre aux besoins des patients, en termes de consultations et de médicaments nécessaires, soulignant que l’objectif final est de faire réussir cette mission humanitaire sur tous les niveaux, en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, M. Tazi a visité le dépôt d’aides humanitaires, acheminées par le Maroc au profit du peuple palestinien, et supervisé l’opération de distribution de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses.

Les aides humanitaires marocaines au profit du peuple palestinien sont arrivées, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la bande de Gaza.

L’ensemble des lots constituant ces aides ont été acheminés, en provenance de la base aéroportuaire de l’Est du Caire, à travers le poste frontalier de Rafah.

A noter que le staff médical et paramédical de l’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain comprend notamment 13 médecins et 21 infirmiers exerçant dans différentes spécialités.

Cette initiative reflète l’élan de solidarité du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, avec les pays frères et amis et le soutien concret et effectif du Royaume au peuple palestinien et à sa cause juste.

Le 29 mai dernier, SM le Roi Mohammed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.