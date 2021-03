Gendarme Fatima Zahra Khallouki: Quand féminité rime avec discipline

lundi, 8 mars, 2021 à 17:06

Rabat – Chez elle, féminité et finesse riment avec discipline et détermination: Fatima Zahra Khallouki est une jeune gendarme du Centre territorial de la Gendarmerie Royale de Shoul, près de Salé, dévouée au service de la sécurité des citoyens et des valeurs de la Gendarmerie de proximité.

Dans son bureau, la jeune gendarme enchaine les tâches et les missions à longueur de journée, écoutant les plaintes des citoyens et accueillant et accompagnant les femmes victimes de violences. Sinon, elle est sur le terrain en train d’organiser la circulation routière.

Fatima Zahra raconte, dans un entretien accordé à la MAP, avoir rejoint les rangs de la Gendarmerie Royale en 2014. Après une formation de deux années à l’École de Gendarmerie Royale, elle a commencé sa carrière en tant que formatrice des élèves gendarmes pour une durée de trois ans, avant de rejoindre le centre territorial de Shoul.

Chaque journée de travail renforce son attachement à son métier et la remplit d’enthousiasme pour continuer à mener ses missions avec la plus haute détermination, dit elle.

Elle passe ses journées à patrouiller dans les douars relevant du Centre, écouter les plaintes des populations, veiller à la sécurité routière et recevoir les femmes victimes de violence, détaille-t-elle, faisant savoir que le Centre dispose d’une cellule dédiée aux femmes violentées et leurs enfants.

Mariée et mère d’un enfant, elle explique que sa fonction en tant que gendarme ne l’empêche pas d’assumer son rôle au sein de sa petite famille et mener une vie privée épanouie, mettant l’accent sur le rôle de son mari, qui comprend la nature de son travail et sur les facilités qui lui sont offertes par la Gendarmerie Royale, dont le service de la garderie, qui permet aux femmes gendarmes de poursuivre facilement leur travail.

Grâce à son sens de responsabilisé et son grand enthousiasme pour son travail, Fatima Zahra est devenue un exemple de discipline, ce qui lui a permis de mener à bien ses missions et lui a valu le respect et la considération de ses collègues et de ses supérieurs.

Incarnant le modèle de la femme disciplinée et respectée et conjuguant féminité et forte personnalité, Fatima Zahra s’est imposée en tant que femme marocaine moderne.