Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises

mardi, 31 janvier, 2023 à 16:06

Rabat – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mardi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises.

Les discussions entre les deux responsables, qui se sont déroulées en présence des Chefs de Bureaux concernés de l’EMG des FAR, ont porté sur la coopération bilatérale entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées Béninoises, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

A cette occasion, l’Inspecteur Général des FAR et le Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises se sont félicités des liens d’amitié, de solidarité agissante et de confiance mutuelle qui lient le Royaume du Maroc et la République du Bénin.

Initiée depuis les années quatre-vingt-dix, la coopération militaire entre les deux armées est axée principalement sur la formation du personnel militaire béninois au sein des écoles et centres d’instruction des FAR, aussi bien pour les formations initiale et continue que pour l’enseignement militaire supérieur.

Dans ce registre, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à l’élargissement de la coopération militaire à d’autres domaines et ils ont réitéré leur volonté de continuer à œuvrer pour promouvoir davantage cette coopération bilatérale.