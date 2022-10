Génération Green: M. Sadiki visite des projets de développement agricole dans la province de Zagora

Zagora – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, mardi, une visite au niveau de la province de Zagora pour mettre le point sur l’état d’avancement de la nouvelle stratégie Génération Green et s’enquérir de la situation des programmes et projets structurants lancés dans cette province.