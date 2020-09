La gestion appropriée des déchets permettra d’aider les villes à opérer un changement vers une économie circulaire (M. Rabbah)

mercredi, 16 septembre, 2020 à 11:41

Rabat – La gestion appropriée des déchets joue un rôle essentiel pour aider les villes à opérer un changement vers une économie circulaire et inclusive, a souligné le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah.

Lors d’un webinaire organisé par la Chambre de commerce Suisse au Maroc, le 14 septembre, sous le thème “Valorisation des déchets au Maroc : Quelles solutions durables pour nos villes ?”, M. Rabbah a mis en exergue les efforts du Maroc pour faire de ses villes des “Green cities” notamment à travers un modèle de gestion approprié des déchets, selon une démarche intégrée, pouvant jouer un rôle essentiel pour aider les villes à opérer un changement vers une économie circulaire et inclusive, améliorer leur efficacité énergétique et devenir plus durables à long terme.