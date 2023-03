Gestion de l’eau: Plaidoyer à New York pour une coopération décentralisée impliquant les collectivités territoriales

jeudi, 23 mars, 2023 à 20:06

Nations Unies (New York) – Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), président du Conseil communal de Tanger, Mounir Lymouri, a plaidé à New York en faveur d’une coopération décentralisée avec et entre les collectivités territoriales en matière de développement durable, y compris dans les questions liées à la gestion de l’eau.