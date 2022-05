Gestion de la question migratoire au Maroc en chiffres

vendredi, 6 mai, 2022 à 16:14

L’alpiniste marocaine et mondiale Bouchra Baibanou a réussi, il y a quelques jours, à gravir le mont de l’Annapurna dans l’Himalaya, qui compte parmi les plus difficiles au monde, et a hissé le drapeau national sur son sommet. Un exploit de taille qui vient garnir son palmarès impressionnant d’ascension des plus hauts sommets du monde.