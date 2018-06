Gestion urbaine : la dématérialisation, pour une gouvernance territoriale efficace

lundi, 18 juin, 2018 à 12:37

Après avoir participé à la rénovation de plus de 70 associations et 16 quartiers dans différentes villes du royaume, ‘’Dir Iddik’’ s’engage pour l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves marocains procédant à la mise à niveau de quatre écoles respectivement à Imessouane (région d’Agadir), Sidi Kaouki (région d’Essaouira), Ait Alla (région de Demnate) et Ksar Sghir.