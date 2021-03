Ghafsai : Inauguration du centre de formation et d’intégration de la femme

lundi, 8 mars, 2021 à 18:21

Ghafsai (province de Taounate) – Le gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, a procédé, lundi à Ghafsai, à l’inauguration du centre d’éducation, de formation et d’intégration de la femme, qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de l’ordre de 4,2 millions de DH.

Le gouverneur de la province s’est rendu aux différentes dépendances de cette structure, ouverte à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Ce centre a été réalisé dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) sur une superficie couverte de 550 m2. Il offre plusieurs services, dont l’accueil et l’orientation, la qualification éducative et sociale et l’adhésion dans des programmes socio-économiques au niveau local.

Le projet comprend une salle polyvalente, une salle multimédia, des ateliers de cuisine, de coiffure, de tapisserie et de peinture, une salle d’écoute, une infirmerie, ainsi qu’une crèche. Il se veut ”une contribution aux efforts visant à contrecarrer le phénomène de lutte contre l’exclusion sociale et l’insertion dans le tissu socio-économique”.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de service de communication au sein de la Division de l’action sociale (DAS) de Taounate, Abderrahim El Ouali, a indiqué que ce projet a été réalisé en partenariat avec le Conseil provincial, la commune de Ghafsai et la Fondation provinciale pour le développement économique et sociale, la délégation de l’Entraide nationale et l’association Afak pour le développement et les œuvres sociales.

D’une capacité d’accueil estimée à 200 femmes, ce projet tend à développer les compétences de la gent féminine, à travers une formation professionnelle dans les différents ateliers du centre, en vue de faciliter leur intégration dans le tissu économique et social et améliorer leurs conditions de vie, conformément aux objectifs de l’INDH, a-t-il ajouté.

Il a aussi mis en valeur l’importance qu’accorde l’Initiative nationale pour le développement humain, dans ses différentes étapes et programmes, à la femme en tant qu’acteur majeur de développement.