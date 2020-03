Ghizlane Bassou, ou le portrait exceptionnel de Madame sécurité routière de Béni Mellal

jeudi, 5 mars, 2020 à 13:10

Par Nouamane LABIDI

Béni Mellal – Mme Ghizlane Bassou, brigadière-chef au corps urbain de Béni Mellal, fait partie de cette génération de femmes marocaines qui œuvrent activement pour le développement de leur pays.

Ghizlane est aussi un modèle de la femme marocaine responsable qui met ses compétences et ses capacités au profit de la société, en ce sens qu’elle s’est spécialisée depuis qu’elle a intégré la DGSN dans l’éducation et la prévention à la sécurité routière dans le milieu scolaire.

Considérée comme un bourreau de travail, cette ancienne élève du lycée Ibn Sina de Béni Mellal où elle avait décroché brillamment son Bac en lettres modernes, a la réputation de bien maîtriser le monde de la sécurité routière et de la communication avec les élèves et les enfants autistes et ceux à besoins spécifiques.

Juste après son Baccalauréat, Ghizlane a fait le choix d’intégrer la sûreté nationale, sur le pas et à la mémoire de son père feu Abdelilah Bassou, également policier, tombé à l’âge de 38 ans au service de son pays.

Un an de formation à Ifrane et une affectation à Béni Mellal, ” Mon premier jour en tant que policière à Béni Mellal a été des plus difficiles de ma vie”, confie à la MAP, Madame sécurité routière de Béni Mellal, les larmes aux yeux et avec un ton ému.

Ghizlane visite le bureau de son père et rencontre ses amis et collègues, aussi émus de voir la fille de l’officier Bassou connu et reconnu par son abnégation et dévouement, perpétuer l’œuvre de son père.

“La responsabilité était si lourde d’intégrer la police marocaine, à la fois pour rendre hommage à mon père mais aussi pour être à la hauteur d’une police moderne, pointilliste et en quête permanente de développement et qui, de surcroît, ne cesse de cumuler les réalisations et les méritas aux niveaux régional et international”, a-t-elle souligné.

D’année en année, Ghizlane gagne la confiance des responsables de la préfecture de Police de Béni Mellal, et se voit ainsi se confier de missions diverses allant de la gestion quotidienne des ronds-points les plus fréquentés au plein centre de la ville de Béni Mellal, jusqu’à des missions de sensibilisation et de prévention dans les établissements scolaires de la ville et dans les associations pour enfants autistes et à besoins spécifiques quant à l’importance de la sécurité routière.

Elle a, aussi, gagné la confiance de ses collègues qui l’ont élue représentante régionale de Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la sûreté nationale à Béni Mellal- Khénifra.

“J’ai fait le choix de lutter contre l’insécurité routière car c’est l’une des premières causes d’accidentalité et de mortalité chez les enfants et les jeunes. En tant que policière mais aussi mère j’insiste sur l’importance de l’éducation à la sécurité routière pour nos enfants afin de contribuer à l’édification d’un Maroc moderne et prospère grâce à cette nouvelle génération montante”, a-t-elle dit.

Ghizlane fait régulièrement le tour des établissements scolaires de Béni Mellal et des associations de la ville à la rencontre d’élèves pour leur faire acquérir les compétences citoyennes et responsables sur les différents espaces de circulation, ainsi que les règles et les comportements liés à la route.

“Pour réussir la prévention, la DGSN mobilise savamment son potentiel surtout sa gent féminine qui constitue le fer de lance d’un mouvement actif au service de la prévention contre les accidents de la route surtout dans le milieu scolaire”, a-t-elle soutenu.

Pour elle, la Journée mondiale de la femme (08 mars) représente un moment où l’on commémore les sacrifices de la femme en général et de la femme policière en particulier, car cette dernière, nous confie-t-elle, se bas chez elle dans son foyer familial avant de sortir à l’extérieur pour faire tomber en désuétude les stéréotypes qui prévalent dans certains métiers qui jusque là était à forte dominance masculine.

A cette occasion, elle s’est félicitée des réalisations de la DGSN qui est un exemple en matière d’employabilité des femmes tous grades confondus, allant des gardiennes de paix jusqu’à des femmes commissaires de police et responsables de cellules et de services si importants et sensibles.

Elle n’a pas manqué de citer ce qu’elle appelle ses “préférés”, à savoir les élèves de l’association des enfants atteints d’autisme de Béni Mellal qu’elle accompagne au quotidien pour aplanir les différences, et mieux lutter contre les préjugés et leur apprendre ce qui est le respect du code de la route.

Pour Ghizlane, le métier de policière n’est guère un métier d’hommes ou de gens impavides, ce n’est non plus pas un métier facile. “C’était entièrement mon choix, j’en étais convaincue et ma famille, les collègues de mon père et les responsables de la préfecture de police de Béni Mellal n’ont pas tardé à m’apporter le soutien nécessaire”, a-t-elle dit.

Pourtant l’ambition de Ghizlane ne s’arrête pas là, elle poursuit ses études universitaires à l’Université Soultane Moulay Slimane où elle a fait le choix de d’étudier le droit en langue française. Son rêve est de redorer le blason de la policière marocaine et de perpétuer l’œuvre de Feu Bassou tombé dans un accident de la route sans jamais penser laisser derrière lui sa fille Ghizlane de 11 ans dont le destin n’était autre que de marcher sur les pas de son père.