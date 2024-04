Le gouvernement intensifie ses efforts pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap (Mme Hayar)

lundi, 1 avril, 2024 à 21:36

Rabat – Le gouvernement intensifie ses efforts en toute responsabilité pour concrétiser, selon une approche globale et intégrée, les objectifs de développement durable 2030 au profit des personnes en situation de handicap, a affirmé la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Dans un entretien accordé à la MAP, Mme Hayar a expliqué que ces efforts couvrent notamment les domaines de la législation, de la protection sociale, de la sensibilisation et des services sociaux et paramédicaux, ainsi que la coopération avec le secteur privé et la société civile.

Cette stratégie s’inscrit dans le droit fil du Plan d’action national du gouvernement, a-t-elle indiqué, notant qu’un certain nombre d’objectifs ont été établis pour que tout le monde puisse jouir d’un mode de vie sain et prospère à tout âge et accéder à une éducation équitable et inclusive.

Il s’agit aussi de promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie, de favoriser une croissance économique continue, inclusive et durable pour tous, d’assurer un emploi productif et décent et de réduire les inégalités au sein et entre les pays. Cette stratégie a également pour objectif de rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.

Abordant les programmes nationaux et les politiques publiques en la matière, la responsable gouvernementale a relevé que son Département œuvre à prêter main forte aux personnes en situation de handicap et à leur permettre de participer efficacement à tous les domaines de la vie, l’ambition étant de leur garantir les droits et les conditions d’une vie digne, mais aussi leur offrir les opportunités nécessaires à leur pleine intégration.

Dans ces politiques, l’accent est particulièrement mis sur le renforcement de la protection sociale, la consolidation du rôle de la famille, la formation et la réadaptation professionnelles, sans oublier l’intégration scolaire, a-t-elle poursuivi.

Et d’ajouter que ces programmes comportent des services paramédicaux de santé et de réadaptation, le suivi psychologique, de même qu’ils visent l’amélioration de la formation des travailleurs sociaux et le ciblage via la carte d’invalidité.

Ces politiques et programmes tirent leur référence des Hautes Directives Royales appelant à l’amélioration des conditions sociales des catégories en situation difficile, notamment les personnes en situation de handicap, a souligné Mme Hayar, relevant qu’elles s’inscrivent aussi dans la mise en œuvre de la Loi-cadre n° 97.13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, ainsi que la mise en œuvre des engagements du programme gouvernemental 2021-2026 afin de consolider les piliers sociaux de l’État.

La ministre a, par ailleurs, énuméré les fondements à la base de ces programmes spécialisés, lesquels portent sur le programme du Fonds d’Appui à la Protection sociale et à la Cohésion sociale en tant que nouveau mécanisme de soutien et d’amélioration des conditions des personnes vulnérables et des conditions de scolarisation des enfants en situation de handicap.

Elle a également cité le programme “Jisr pour l’autonomisation et le leadership” visant à favoriser l’insertion professionnelle et soutenir les activités génératrices de revenus au profit de cette catégorie, ainsi que la création de centres d’orientation et d’assistance des personnes en situation de handicap (COAPH) et l’amélioration de l’accès de ces personnes au secteur public et à l’emploi dans le secteur privé.

S’agissant des avancées réalisées dans le cadre du Plan d’action national de promotion des droits des personnes en situation de handicap pour la période 2017-2021, Mme Hayar a rappelé le lancement de l’étude d’évaluation de ce plan gouvernemental au titre de la période 2017-2021 et l’élaboration des grandes orientations pour la période 2024-2026.

A cet égard, des rencontres ont été tenues avec 31 acteurs institutionnels concernés par le domaine du handicap, a-t-elle fait savoir, précisant que 18 réseaux et alliances associatifs s’activant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de ces personnes ont été associés, et qu’un formulaire numérique destiné à cette catégorie a été mis en place. Celui-ci a été rempli par plus de 600 personnes.

Les résultats de l’étude ont été dévoilés le 20 janvier 2023, devant le comité technique émanant de la Commission ministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre des stratégies et des programmes relatifs à la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Les conclusions de cette même étude ont été présentées, le 3 avril 2023, devant les Fédérations et réseaux associatifs œuvrant dans le domaine du handicap, a rappelé Mme Hayar.

Elle a d’autre part annoncé qu’à la lumière des conclusions de l’étude d’évaluation, a été lancée la préparation du deuxième Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap au titre de la période 2024-2026, portant sur quatre axes stratégiques articulés autour d’une série de domaines d’intervention.

Il s’agit notamment de la prévention des causes du handicap, l’environnement accessible, la solidarité, l’autonomisation économique, l’égalité et l’inclusion sociale, en plus d’un axe transversal fondé sur la sensibilisation, la communication et d’autres chantiers.

La responsable gouvernementale n’a pas manqué de mettre en avant l’approche participative adoptée par le ministère, s’appuyant sur la concertation territoriale avec les différents acteurs afin de déterminer dans un premier temps les attentes et les besoins, puis définir les mesures sectorielles à déployer en accord avec les acteurs gouvernementaux concernés. Il s’agit également de veiller à la mise en place d’un budget pour mettre en œuvre les objectifs tracés et mesurer leur impact sur les groupes ciblés.