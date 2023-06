Grâce à l’INDH, le Centre de santé de Bradia fait peau neuve

jeudi, 22 juin, 2023 à 14:28

Commune de Bradia (Fkih Ben Salah) – Le Centre de santé de la commune de Bradia à Fkih Ben Salah vient d’être entièrement rénové avec l’important apport de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui poursuit ses efforts en vue de s’attaquer aux freins du développement humain dans les zones rurales.

L’INDH qui n’a eu de cesse de prendre à bras le corps la santé de la mère et de l’enfant notamment dans les zones reculées a apporté sa contribution précieuse pour la rénovation de ce Centre de santé de niveau 2 avec un montant de 2.3 millions de DH dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et des services de base de la troisième phase de l’INDH.

Le Centre a été, ainsi, entièrement réhabilité et équipé par l’INDH et ses partenaires dans cette commune, notamment, le fonds de développement rural, la commune de Bradia et la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Fkih Ben Salah.

La rénovation de ce centre s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’INDH dans les zones à forte dominante rurale en vue de combler le déficit en termes d’infrastructures et de services de base.

A travers ce projet, l’INDH entend ainsi rapprocher les services de santé au profit des habitants de la commune et des zones avoisinantes et permettre au centre de se doter d’équipements médicaux et paramédicaux qui répondent aux besoins de la population de cette zone.

Il s’agit, aussi, d’améliorer les indicateurs de la santé maternelle et néonatale en facilitant l’accès des femmes et leurs enfants à des services de santé appropriés.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la division de l’Action Sociale (DAS) au sein de la préfecture de la province Fkih Ben Salah, Larbi Bouabidi, a indiqué que le soutien de l’INDH à ce centre consiste en la rénovation et l’équipement de celui-ci pour un montant global de 2.3 MDH.

Ce centre qui a été mis en place dans le cadre de la troisième phase de l’INDH offre plusieurs services aux patients de cette commune et leur offre une prise en charge adéquate à leurs besoins, a-t-il rappelé, indiquant que le centre dispose également de ressources humaines et des compétences qualifiées pour recevoir les femmes enceintes et offrir aux nouveau-nés les soins appropriés.

Pour sa part, le médecin-chef de cette établissement, Ilham Abid a salué la contribution éloquente de l’INDH dans le cadre de l’aménagement de ce centre, relevant que les conditions de travail de l’effectif sanitaire se sont beaucoup améliorées à l’image de l’acquisition de dispositifs et matériaux médicaux de pointe.

La rénovation de ce centre fait partie des chantiers structurants mis en œuvre dans le cadre de cette initiative royale d’envergure dans la région Béni Mellal-Khénifra. Depuis son lancement, l’INDH a placé la population rurale au centre de ses préoccupations. Cet effort traduit son fort engagement dans la consécration des fondements de l’Etat social et dans la réalisation de l’équité territoriale en matière d’accès aux prestations de santé au profit de l’ensemble des citoyens.