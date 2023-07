Grand prix des FAR de saut d’obstacles: Le Club équestre des FAR d’Oujda sacré

dimanche, 30 juillet, 2023 à 20:42

Oujda – Le Lieutenant-Colonel Omar Assili, du club équestre des Forces Armées Royales (FAR) d’Oujda, a remporté, samedi, le concours national de saut d’obstacles deux étoiles (CSO2*), disputé du 28 au 30 juillet au circuit équestre du Parc Lalla Aicha à Oujda, sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres.

Après avoir passé avec succès la première manche de cette compétition réservée aux chevaux (1,30 m -1,35 m) en un temps de 73 sec 82/100, le LT-Colonel Assili, montant le cheval “Gavira’s Uno”, s’est adjugé le titre, en s’imposant après un barrage décisif qu’il a bouclé avec un chrono de 63 sec 82/100.

La deuxième place est revenue au représentant de l’École Royale de Cavalerie (ERC) de Témara, le Capitaine Souleimane El Mandour, montant “Gio”, après un barrage décisif qu’il a également achevé en un temps de 51 sec 36/100, alors que le Commandant Khalil Majdouline (ERC de Témara), en compagnie de son cheval “Chirvas Z”, a complété le podium (69:53).

Le programme de ce concours comprenait 21 épreuves, dont notamment des compétitions pour les catégories amateurs, juniors et seniors.

Au terme de cette compétition, le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad, Mouad Jamai, en présence notamment du Commandant d’Armes délégué de la Place d’Oujda, et d’autres personnalités civiles et militaires, a procédé à la remise du trophée au vainqueur, et des prix aux aux cavaliers finalistes classés de cette compétition.