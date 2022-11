Grande affluence des visiteurs au Salon régional de l’artisanat à Marrakech

dimanche, 6 novembre, 2022 à 20:26

Marrakech – Le Salon régional de l’artisanat de Marrakech connait une affluence importante aussi bien de la part des habitants de la Cité ocre que de ses visiteurs venus, chaque jour, nombreux découvrir et apprécier la beauté et la singularité des différents produits artisanaux qui témoignent, si besoin est, de la richesse et de l’authenticité du patrimoine artisanal marocain.