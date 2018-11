Grandes écoles: Augmentation du nombre de places destinées à certaines filières relevant des classes préparatoires

dimanche, 4 novembre, 2018 à 9:48

Rabat- Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d’augmenter le nombre de places au sein des grandes écoles et des instituts supérieurs nationaux, destinées aux candidats des filières de physique, des sciences de l’ingénieur, de la technologie et des sciences industrielles aux classes préparatoires.