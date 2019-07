Grandioses réceptions dans les ambassades du Maroc en Océanie à l’occasion de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2019 à 11:26

Canberra – Les chancelleries du Maroc dans les différentes capitales de l’Océanie ont offert, mardi soir, de brillantes réceptions à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, une réception a été donnée par l’ambassadeur du Maroc en Australie, M. Karim Medrek, rehaussée par la présence de plusieurs responsables gouvernementaux, du Parlement et des représentants du monde académique et de la culture, des chercheurs et experts de Think tanks, d’hommes d’affaires et de journalistes ainsi que la Communauté marocaine en Australie, venus féliciter le diplomate marocain pour cet heureux événement.

Cette réception a été l’occasion pour réaffirmer l’excellence des relations multidimensionnelles entre les deux pays, qui connaissent un renforcement constant en faveur des intérêts communs et des valeurs partagées entre Rabat et Canberra, selon M. Medrek.

L’ambassadeur a également mis en avant les différentes réalisations du Royaume depuis l’accession de SM le Roi au trône de Ses glorieux ancêtres en 1999. Il a, à cet effet, mis en exergue l’impact des réformes politiques et sociales mises en œuvre sous la conduite éclairée du Souverain sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

A Bangkok, une réception similaire a été organisée par l’ambassadeur du Maroc en Thaïlande, M. Abdelilah El Housni, qui a connu la présence notamment d’un membre de la famille Royale Thaïlandaise, SA la Princesse Prapapan Panuphan Kornkoseeyakaj, en plus du Conseiller du Roi de la Thaïlande, Chirayu Isarangun, du Vice Premier ministre, Wissanu Krea-ngam et du premier vice-président du parlement, Suchart Tanjaroen, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement thaïlandais et plusieurs personnalités civiles et militaires.

Intervenant à cette occasion, M. El Housni a fait l’éloge de l’excellence des relations entre les deux Royaumes ayant en commun une monarchie garante de stabilité politique, d’unité nationale, de progrès et de prospérité, soulignant la volonté, affichée au plus haut niveau des deux pays, d’aller de l’avant dans une coopération fructueuse, agissante et mutuellement profitable.

Dans une allocution de félicitations adressée à l’assistance, le Président du parlement thaïlandais, M. Chuan Leekpai, a salué le dialogue soutenu entre les deux Royaumes pour le développement de la coopération bilatérale dans divers secteurs, exprimant la conviction que cette volonté commune ira de l’avant pour renforcer davantage cette coopération fructueuse pour les deux pays amis.

Sur un écran géant, des personnalités thaïlandaises de haut rang ont livré des messages de félicitations à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Des messages qui ont fait également l’éloge des relations bilatérales et la volonté commune pour renforcer la coopération entre deux pays, si lointains géographiquement, mais si proches de par leurs affinités politiques économiques et sociales. Un documentaire sur les potentialités économiques du Royaume et ses opportunités d’investissement a été présenté aux convives.

A Jakarta, l’ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ouadiâ Benabdellah, a offert une grande réception, marquée par la présence notamment du ministre indonésien de la Planification du développement national, Bambang Brodjonegoro, et de plusieurs hauts responsables de l’armée et du gouvernement indonésien et de la communauté marocaine établie en Indonésie.

Dans une allocution de circonstance, M. Benabdellah a fait savoir que les relations maroco-indonésiennes ancestrales ne cessent de se renforcer davantage, précisant que l’année 2019 représente une preuve éloquente de la place privilégiée qu’accordent les deux parties au développement d’une coopération mutuellement bénéfique tournée vers l’avenir.

Le diplomate marocain a également souligné que le Maroc et l’Indonésie vont célébrer l’année prochaine le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Une des meilleures opportunités, selon lui, pour renforcer davantage la coopération fructueuse entre les deux pays et célébrer ainsi les efforts déployés notamment en faveur du rapprochement des deux peuples frères.

Lors de cette cérémonie, le ministre indonésien de la Planification du développement national a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi pour davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain et le Royaume.

Le responsable gouvernemental a, par la même occasion, qualifié de “très prometteur” l’avenir de la coopération bilatérale, notant que les deux pays, qui partagent des objectifs communs, disposent d’un important potentiel de coopération dans plusieurs secteurs d’activité.

Lors de ces réceptions, l’assistance a demandé aux diplomates marocains de transmettre leurs félicitations et sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie à SM le Roi Mohammed VI et de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Les membres de la communauté marocaine résidant dans ces pays ont, pour leur part, saisi cette heureuse opportunité pour réaffirmer leur indéfectible attachement au glorieux Trône alaouite, ainsi que leur gratitude pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les ressortissants marocains établis à l’étranger.