Guelmim: 46 projets INDH réalisés au titre de 2019-2020

jeudi, 20 mai, 2021 à 17:58

Guelmim – Un total de 46 projets d’une valeur de 63,77 millions de dirhams (MDH) a été réalisé au cours de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de 2019-2020 dans la province de Guelmim.

La contribution de l’INDH à la réalisation de ces projets s’est élevée à plus de 50,44 MDH, a précisé le chef de la division action sociale (DAS), Mohamed Joumani, lors d’une réunion organisée mercredi à l’occasion de la commémoration du 16e anniversaire du lancement de l’INDH sous le signe “Covid-19 et éducation: bilan et perspectives de préserver les acquis”.

Il a ajouté que ces chantiers concernent les domaines de l’éducation, de la santé, des services de base, de l’intégration sociale et éducative et de l’inclusion économique.

Par programme, il s’agit de 27 projets réalisés dans le cade du rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (31,84 MDH), de 10 projets d’accompagnement des personnes en situation de précarité (11,10 MDH), de 4 projets d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes (13,97 MDH), en plus de 5 de projets d’impulsion du capital humain des générations montantes (6,84 MDH).

En vue de réduire les répercussions de la pandémie de Covid-19, l’INDH a accordé un soutien financier à un groupe d’associations s’activant dans ce domaine, a indiqué le chef de la DAS.

En ouverture de cette rencontre, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, mis l’accent sur l’importance de consacrer les principes de justice spatiale et sociale, notamment en matière d’éducation et de protection de l’enfance en vue de créer de perspectives prometteuses pour les nouvelles générations.

Il a aussi appelé à davantage de rationalité dans la gestion des ressources disponibles afin de relever les défis socio-économiques dans la région.