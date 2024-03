Guelmim: campagnes de contrôle des prix et de la qualité pendant le Ramadan

samedi, 16 mars, 2024 à 10:27

Guelmim- Le comité provincial de contrôle des prix et de la qualité à Guelmim mène une campagne dans les différents marchés et points de vente de la province pour contrôler la qualité des produits alimentaires et de consommation avant et pendant le Ramadan.