Guelmim: Concours interactif à distance pour promouvoir la créativité

dimanche, 10 mai, 2020 à 23:30

Guelmim – La Direction régionale de la culture de Guelmim-Oued Noun a lancé un concours interactif à distance destiné aux jeunes créateurs sous le slogan: “Nous sommes tous créatifs”.

Cette compétition, diffusée sur la page officielle de la direction sur le réseau Facebook, vise à faire redynamiser la vie culturelle dans la région en ce temps de confinement pour cause de coronavirus (Covid-19).

D’après les organisateurs, le concours concerne le théâtre, la musique et le chant, le dessin, le court-métrage, la poésie et la nouvelle.

Cette initiative fait partie d’une série de concours et d’activités artistiques et culturelles lancée par la direction pour promouvoir la culture et la créativité en cette conjoncture délicate, sous le slogan “Protégez votre pays: la culture et l’art viendront chez vous”.

Parmi ces activités figurent un concours éducatif culturel à distance pour les enfants, des soirées de poésie, des représentations théâtrales et des rencontres interactives, ainsi que des soirées artistiques.