Guelmim: Déroulement normal du vote et dans le strict respect des mesures sanitaires

mercredi, 8 septembre, 2021 à 22:24

Guelmim – Les élections communales, régionales et législatives au niveau de la province de Guelmim se sont déroulées dans des conditions normales et dans le strict respect des mesures de prévention contre le covid-19.

Dance ce cadre, les électeurs sont venus pour élire leurs représentants dans les conseils communaux et régionaux ainsi qu’au sein de la Chambre des représentants, qui sont au nombre de 368 candidats, dont 35 au Conseil communal de Guelmim (scrutin de liste), 312 dans 19 collectivités territoriales (scrutin individuel), 14 au Conseil de la région de Guelmim Oued Noun, en plus des parlementaires représentant la province (circonscription locale) et la région Guelmim-Oued Noun ( circonscription régionale) à la Chambre des représentants.

Pour permettre aux 130.766 personnes inscrites sur les listes électorales d’accomplir leur devoir national et civique, les autorités ont mis en place toute la logistique nécessaire à même de permettre le bon déroulement du vote et de prévenir tout risque de contamination au virus.

Un certain nombre de votant ont souligné, dans des déclarations à la chaîne d’information de la MAP «M24», à l’issue de ce scrutin, l’importance de cette échéance nationale dans l’optique d’améliorer les infrastructures de base dans la province.

Dans ce contexte, Ali Belati, commerçant, qui a accompli son devoir national au bureau de vote au lycée qualifiant Al-Khwârizmî, a exprimé sa fierté de participer à cette échéance, soulignant que l’exercice de son droit de vote est un devoir patriotique.

L’opération de vote s’est déroulée dans des conditions normales et dans le respect des mesures préventives visant à limiter la propagation de la pandémie, a-t-il poursuivi, notant que le vote est le seul moyen de choisir le bon candidat qui porte le souci de développer la ville.

Concernant le déroulement général du processus électoral, le responsable du bureau de vote aménagé au lycée Bab Al-Sahra, Al-Bachir Al-Awad, a noté que “l’opération de vote se déroule dans le respect des mesures préventives et en présence de représentants des candidats et superviseurs de ce processus”.

Même ambiance de responsabilité et d’engagement en faveur du devoir national est perceptible dans les différents bureaux de vote. Les électeurs patientent dans le calme pour exercer leur devoir national et réussir cette échéance nationale, dans un climat empreint d’enthousiasme, d’espoir et d’espérance en un avenir meilleur.

Le nombre de bureaux de vote mis en place par les autorités locales au niveau de la province de Guelmim, a atteint 362 bureaux, dont 111 bureaux au pachalik de Guelmim et 19 à la circonscription de Bouizakarne, en plus de 33 bureaux centraux, dont 11 dans le pachalik de Guelmim, afin de permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions.

Quelque 1.758 candidats se présentent à ces scrutins dans la province de Guelmim.

Concernant les élections communales, 735 candidats vont rivaliser dans le cadre de 21 listes pour pourvoir 35 sièges réservés pour la commune de Guelmim et 1.023 candidats au scrutin uninominal pour remporter 312 sièges dans 19 collectivités territoriales.

S’agissant des élections régionales, 23 listes composées de 322 candidats participent à ces échéances pour remporter 14 sièges réservés à la province sur 39 sièges consacrés à la région Guelmim-Oued Noun.

Par ailleurs, 37 listes comprenant 122 candidats, dont 21 listes au titre de la circonscription locale (42 candidats), vont participer aux élections législatives locales et régionales pour obtenir deux sièges représentant la province au parlement, et 16 listes à la circonscription régionales, à savoir la liste des femmes (80 candidates) qui vont concourir pour 5 sièges représentant les quatre provinces de la région (Guelmim, Sidi Ifni, Assa-Zag et Tan-Tan).