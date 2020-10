Guelmim: mise en échec d’une opération de trafic international de drogue, 1 tonne et 603 kg de chira saisie (DGSN)

mardi, 20 octobre, 2020 à 16:17

Rabat – La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Guelmim a mis en échec mardi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une opération de trafic international de drogue et saisi un tonne et 603 kg de chira.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les procédures de recherche et les perquisitions menées par les services de la Gendarmerie royale compétents territorialement dans une zone située à la commune rurale d’Asrir, à quelque 15 km de Guelmim, ont permis la saisie d’une cargaison de drogue composée de 57 paquets de chira, d’un fusil de chasse, d’un véhicule tout terrain, d’une motocyclette et d’une arme blanche sous forme de sabre, ainsi que de deux téléphones portables.

La drogue saisie a été enterrée dans une zone saharienne près d’une tente non habitée, a ajouté la même source, précisant que les recherches et investigations sur le terrain se poursuivent pour interpeller les complices liés au réseau criminel impliqué dans cette opération.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses menés conjointement par les services de la DGSN et la DGST pour lutter contre toutes les activités criminelles et notamment le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.