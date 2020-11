Guelmim-Oued Noun: Plus de 1,1 MDH pour soutenir l’auto-emploi des fils d’anciens résistants

jeudi, 12 novembre, 2020 à 16:29

Guelmim – Un soutien financier de plus de 1,1 millions de dirhams (MDH) a été remis à 44 fils d’anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération dans la région de Guelmim-Oued Nun, pour les aider à créer leurs propres projets.

Cet appui à l’auto-emploi de cette catégorie s’inscrit dans le cadre d’une convention signée en février dernier entre le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de Libération (HCAR) et de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud (APDS).