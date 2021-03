Guelmim-Oued Noun: Cinq établissements universitaires verront le jour pour un budget de plus de 160 MDH

jeudi, 11 mars, 2021 à 23:56

Guelmim- Cinq établissements universitaires seront réalisés dans la région de Guelmim-Oued Noun pour un budget de plus de 160 millions de dhs (MDH), a annoncé le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha.

Ces cinq établissements universitaires, qui seront réalisés dans le cadre de partenariats avec le conseil et la wilaya de la région et les conseils provinciaux, vont permettre une mise à niveau de l’élément humain et contribuer au développement de la région, a affirmé le ministre lors d’une réunion à l’Ecole supérieure de technologie de Guelmim, organisée en marge de sa participation à la réunion de coordination régionale sur la mise en œuvre de la loi-cadre 51.17 relative au système d’enseignement et de formation.