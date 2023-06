Guelmim-Oued Noun: Lancement de la 2ème édition du programme «Awrach»

samedi, 10 juin, 2023 à 14:11

Guelmim – Le coup d’envoi de la deuxième édition du programme «Awrach» au niveau de la région Guelmim-Oued Noun a été donné, vendredi à Guelmim.

Cette édition prévoit la création, au niveau de la région, des opportunités d’emplois dans le cadre des deux mécanismes du programme à savoir les projets publics temporaires et les projets de développement durable.

Intervenant à cette occasion, le ministre de l’Inclusion économique, des Petites entreprises, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri a indiqué que le programme «Awrach» dans sa première édition a été un succès, en créant environ 104.000 opportunités d’emploi au niveau national.

M. Sekkouri a souligné qu’il a été décidé, compte tenu des bons résultats obtenus lors de la première édition, de lancer une deuxième édition de ce programme qui comprend un certain nombre de nouveautés visant à renforcer l’inclusion économique des jeunes, relevant que ce programme s’adresse à des groupes vulnérables qui n’ont pas de formation ou de diplômes et qui sont à la recherche d’un emploi.

Il a noté que le grand nombre de personnes qui ont bénéficié du programme “Awrach” au niveau national, au cours de l’année écoulée, ne sont pas diplômés (environ 70%), ajoutant que le programme gouvernemental s’engage à garantir un travail décent à cette catégorie de citoyens devant bénéficier d’un salaire qui ne soit pas inférieur au SMIG et d’une inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale.

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de développer le programme “Awrach” et d’assurer sa pérennité et sa cohérence afin d’intégrer les personnes non diplômées dans le marché du travail, passant en revue les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme, notamment dans la partie liée aux projets durables. Il a appelé à davantage de concertation avec les sociétés et coopératives qui embauchent ces personnes afin de mieux comprendre les composantes et les avantages de ce programme gouvernemental.

M. Sekkouri a indiqué que les quotas au niveau de Guelmim-Oued Noun seront doublés durant la deuxième édition de ce programme, pour dépasser les 6.000 emplois directs s’agissant des deux mécanismes du programme (chantiers d’appui à l’inclusion durable et les chantiers publics temporaires).

De son côté, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay a souligné l’importance du programme Awrach dont la première édition a été un succès grâce aux efforts qui ont été déployés pour créer de nouvelles opportunités d’emploi, relevant qu’il s’agit d’un important chantier national qui a un grand impact sur la région de Guelmim-Oued Noun.

Il a invité les différents acteurs à se mobiliser davantage et à œuvrer pour la réussite de ce programme en vue de garantir une vie décente aux bénéficiaires.

La directrice régionale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) à Guelmim-Oued Noun, Chadia Rouhi a présenté, à cette occasion, le bilan du programme Awrach dans la région, notant que 3800 personnes ont bénéficié dans la région Guelmim-Oued Noun des chantiers publics temporaires à fin décembre 2022.

Elle a ajouté que la première édition du programme a permis la signature de 270 conventions et la réalisation de 266 chantiers au profit de 280 associations.

Les bénéficiaires se répartissent entre 1012 dans la province de Guelmim (84 conventions et 105 chantiers), 1031 bénéficiaires dans la province de Sidi Ifni (93 conventions et 108 chantiers), 896 bénéficiaires dans la province d’Assa-Zag (38 conventions et 19 chantiers) et 861 bénéficiaires dans la province de Tan-Tan (55 conventions et 34 chantiers).

Ces chantiers temporaires comprenaient l’animation culturelle, artistique et sportive, l’entretien et l’environnement, les infrastructures, l’encadrement scolaire et la formation. Concernant les chantiers d’appui à l’inclusion durable, le nombre de bénéficiaires a atteint 77 personnes.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention de partenariat pour l’insertion économique des jeunes dans le cadre du programme “Awrach” dans sa deuxième édition. Cette convention détermine le nombre de personnes à intégrer dans le cadre des chantiers publics temporaires au titre de l’année 2023 et les délais de réalisation de l’ensemble des projets prévus dans la région.