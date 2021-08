Guelmim-Oued Noun: Le RNI en tête des élections des Chambres professionnelles

dimanche, 8 août, 2021 à 12:00

Guelmim – Le Rassemblement national des Indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des Chambres professionnelles au niveau de la région de Guelmim-Oued Noun.

Concernant la Chambre du commerce, d’industrie et des services, le RNI a obtenu 6 sièges sur les 22 réservés à la région, suivi du parti de l’Istiqlal (PI) avec 4 sièges, du Parti Authenticité et Modernité avec 3 sièges et de l’Union socialiste des Forces populaires (USFP), du Parti de l’unité et de la démocratie et du parti Al Amal avec 2 sièges chacun, tandis que les paris du Mouvement populaire (MP), l’Union constitutionnelle (UC) et de l’environnement et du développement durable ont décroché un siège chacun.

Pour ce qui est de la Chambre d’Artisanat, le RNI est arrivé en tête avec 8 sièges sur 15 sièges consacrés à la région, suivi du PAM, PI et du parti marocain libéral avec 2 sièges chacun et un siège pour l’USFP.

Le PAM est arrivé en tête des résultats de la Chambre de l’agriculture, en obtenant 10 sièges sur un total de 21 que compte la région, suivi du RNI avec 7 sièges et du PI avec 2 sièges, tandis que le MP et le Parti de la réforme et du développement ont remporté chacun un seul siège.

Le taux de participation aux élections des Chambres professionnelles a atteint 63,27 % au niveau de la région Guelmim-Oued Noun.