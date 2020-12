Guelmim-Oued Noun: Signature de cinq conventions pour le renforcement de l’offre de formation pour un budget de près de 300 MDH

dimanche, 27 décembre, 2020 à 0:09

Guelmim- Cinq conventions de partenariat pour le renforcement de l’offre de formation, portant sur un budget de 298 millions de dhs, ont été signées, samedi à Guelmim en marge du conseil d’administration de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun.

La première convention a été signée entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la wilaya de la région de Guelmim-Oued Noun, le conseil régional et l’université Ibn Zohr d’Agadir, pour la création d’une faculté des sciences économiques et la transformation de l’actuelle Ecole supérieure de technologie en une Ecole nationale des sciences appliquées, pour une enveloppe de 80 millions de dhs.