Guelmim Oued Noun : Un taux de réussite de 78,13% au baccalauréat

samedi, 15 juillet, 2023 à 14:04

Guelmim – L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun a annoncé que le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat 2023 s’élevait à 78,13% du nombre des candidats.

L’AREF a indiqué, dans un communiqué, que 4.487 élèves ont passé avec succès les sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen du baccalauréat pour l’année 2023, soit un taux de réussite de 78,13 % (80,29 % pour les filles), contre 80,96% pour l’année 2022.

Le taux de réussite des candidats scolarisés pour le pôle des filières scientifique et technique, était de 69,80%, contre 85,54% pour le pôle des filières de la littérature et l’enseignement originel, et 86,15% pour les filières internationales.

Selon la même source, 1.846 candidats scolarisés ont participé à la session de rattrapage, contre 382 candidats libres, ajoutant que 128 candidats libres ont été admis à cet examen, soit un taux de réussite de 33,51 %.

L’AREF a salué l’implication positive des parents et tuteurs d’élèves dans cette importante échéance nationale, soulignant les efforts considérables déployés par les enseignants et tous les cadres pédagogiques et administratifs ainsi que par les différents services de l’État, les élus et les médias.