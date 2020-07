Guelmim: Trois interpellations pour liens présumés avec un réseau international de trafic de drogue

vendredi, 24 juillet, 2020 à 12:41

Rabat – La Brigade de la Police judiciaire relevant du district provincial de Guelmim a interpellé, vendredi tôt le matin, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois individus, âgés entre 34 et 36 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Deux des mis en cause ont été interpellés à Guelmim, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les perquisitions effectuées à l’intérieur de leurs maisons ont permis de saisir une voiture 4*4, quatre appareils de géolocalisation (GPS), ainsi que des téléphones portables, dont un téléphone satellite.

La poursuite de l’enquête dans le cadre de cette affaire a abouti à l’interpellation du troisième suspect dans une ferme agricole située à “Tagant”, à environ 35 Km de Guelmim en direction d’Agadir, a précisé la DGSN, notant que les perquisitions effectuées dans la ferme se sont soldées par la saisie de 104 ballots de drogue, dont le poids total est estimé à 2,940 tonnes de chira, une embarcation pneumatique, des moteurs hors-bord et des appareils de navigation maritime, suspectés d’être utilisés dans le trafic de drogue via les voies maritimes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle aux niveaux local et international et interpeller tous les complices, conclut le communiqué.