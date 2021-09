Guelmim/Covid-19: Début de la vaccination des élèves de 12-17 ans

mercredi, 1 septembre, 2021 à 10:11

Guelmim – L’opération de vaccination de 25.000 enfants âgés entre 12 et 17 ans contre le Covid-19 dans la région Guelmim-Oued Noun a été lancée officiellement mardi sous le slogan: “vacciner mes enfants, les protéger et protéger ma famille et leur permettre de poursuivre leur scolarité en sécurité”.