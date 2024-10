Guercif : Coup de projecteur sur les interventions multiformes de l’INDH en faveur de la femme rurale

jeudi, 17 octobre, 2024 à 14:06

Guercif – Les projets et actions de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de l’autonomisation économique des femmes, notamment en milieu rural, ont été mis en relief lors d’une rencontre de communication organisée, mercredi à Guercif, à l’occasion de la Journée Internationale des femmes rurales (15 octobre).

Cette rencontre, organisée par la Plateforme des Jeunes de Guercif sous le signe «Pour l’autonomisation économique des femmes en milieu rural», a connu la participation de représentantes de plusieurs coopératives féminines et associations de la société civile, ainsi que de jeunes femmes porteuses d’idées de projets et des représentants d’institutions publiques concernées.

Cet événement, initié avec le soutien du Comité provincial de développement humain (CPDH/Guercif) et en partenariat avec l’association “Al Wassit” qui gère la plateforme des jeunes, a été l’occasion de partager les expériences réussies de femmes ayant bénéficié des différents programmes de développement mis en œuvre avec le soutien de l’INDH.

Le chef de la Division de l’action sociale (DAS) à la préfecture de la province de Guercif, Hassan Qara, a affirmé que cette rencontre est l’occasion de souligner la place prépondérante qu’occupent les femmes dans les programmes de l’INDH, qui accorde une grande importance au renforcement de l’autonomisation économique et sociale des femmes, en particulier dans les zones rurales où les femmes sont confrontées à de multiples défis liés à l’accès aux opportunités économiques et éducatives.

M. Kara a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la représentativité des femmes au sein des organes de gouvernance de l’INDH s’élève à 30 pc, outre leur forte contribution à l’élaboration de nombreux projets de développement, notamment au niveau du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes», et elles sont donc considérées comme un partenaire et un acteur clé dans la prise de décision.

Il a ajouté que la plateforme des jeunes, depuis son inauguration fin 2020, a veillé à accueillir, orienter et accompagner plus de 2.200 jeunes (hommes et femmes) qui ont bénéficié d’un appui pour l’accès à l’entrepreneuriat avec environ 171 projets, dont 45 pc pour des femmes, et du financement de 38 projets au profit de coopératives (50 pc de femmes), et ce dans le cadre du soutien à l’économie sociale et solidaire.

Dans sa troisième phase (2019-2023), a encore ajouté le responsable de la DAS, l’INDH a alloué, dans le cadre du programme «Impulsion du capital humain pour les générations montantes», une enveloppe budgétaire estimée à 94,26 millions de dirhams (MDH) pour la réalisation de 212 projets, dont 9 menés dans le cadre de l’axe relatif à la santé et à la nutrition de la mère et de l’enfant pour un coût total évalué à 5,39 MDH, ayant profité à 5.088 femmes et 2.881 enfants.

Il a précisé dans ce contexte que la période entre 2021 et 2023 a connu aussi l’organisation de caravanes médicales dans différentes communes de la province au profit de 546 femmes et 935 enfants, faisant savoir que quelque 1.411 examens médicaux et environ 174 interventions médicales liées à la santé maternelle et infantile ont été effectués lors de ces caravanes.

Durant cette même période, a-t-il enchaîné, une attention particulière a été également accordée à l’encouragement de la scolarisation des filles rurales, à travers le soutien au transport scolaire et l’hébergement.

Pour sa part, Aïcha Ouafik, responsable de la gestion de la coopérative agricole «Al-Khair», dans la commune Ras Laksar, a mis en avant l’importance de la tenue de cette rencontre de communication pour montrer le rôle considérable des femmes rurales dans la dynamisation du développement local, et leur contribution à la lutte contre le chômage et à la réduction de la pauvreté en créant des opportunités d’emploi pour les femmes en milieu rural.

Elle a salué l’appui apporté par l’INDH aux femmes rurales organisées au sein de coopératives et d’associations, ou encore aux femmes et jeunes filles porteuses d’idées de projets, estimant que cet appui a contribué à la réussite de nombreux projets générateurs de revenus et favorisé leur insertion dans le tissu économique.