Guercif: l’INDH célèbre des femmes pionnières

lundi, 11 mars, 2024 à 12:31

Guercif – La Plateforme des jeunes de Guercif a organisé, récemment, une cérémonie en hommage aux femmes entrepreneures qui se sont distinguées dans l’économie sociale et solidaire, ainsi que dans le domaine associatif et du développement de la province, et ce à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Cette cérémonie, organisée dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) sous le signe “La contribution des femmes dans le développement économique, opportunités et défis” a été l’occasion de mettre en valeur le rôle des femmes dans la création du développement économique en les aidant à surmonter les défis auxquels elles peuvent être confrontées.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province de Guercif, Hassan Belmahi a souligné que les femmes de la province ont démontré leur compétence et leur niveau distingué notamment dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’économie solidaire et sociale, mettant l’accent sur le rôle que joue la plateforme des jeunes de l’INDH en la matière.

M. Belmahi a souligné l’intérêt porté par SM le Roi Mohammed VI à la question de la femme à tous les niveaux, lequel intérêt étant concrétisé par l’INDH à travers ses différents programmes, se félicitant, par ailleurs, du rôle central que jouent les femmes dans la réussite des projets de l’initiative, en tant que porteuses de projets, force de proposition, ou bénéficiaire de ces projets.

De son côté, le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS), Hassan Qara a indiqué que cette célébration constitue une opportunité pour faire connaître les efforts des femmes dans le domaine du développement au niveau régional, ajoutant qu’elles sont devenues un acteur et un partenaire essentiel dans la réalisation du projet et la prise de décision à l’échelle des instances de gouvernance de l’initiative.

M. Qara a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que les femmes, qui représentent 30 pc au sein de ces instances, contribuent fortement à la concrétisation de nombreux projets de développement, notamment dans le cadre du programme d’amélioration des revenus et d’intégration économique des jeunes.

Il a souligné que la Plateforme des jeunes de Guercif, depuis son ouverture fin 2020, a œuvré pour l’accompagnement et l’accueil de plus de 2.200 jeunes des deux sexes, ajoutant que l’INDH a financé, par ailleurs, 38 projets en faveur des coopératives dont 50 pc étaient des coopératives féminines et ce, dans le cadre du soutien à l’économie sociale et solidaire.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Impulsion du capital humain des générations montantes, notamment son axe lié à la santé maternelle et infantile, quelque 44 caravanes médicaux et de sensibilisation ont été organisés dans diverses communes de la province entre 2021 et 2023.

Les filles des zones rurales bénéficient également de services de transport scolaire et de services d’hébergement dans des foyers de l’étudiant, qui ont été modernisés et équipés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, avec pour objectif de contribuer à réduire le taux de l’abandon scolaire.