Guergarat : le Maroc attaché au cessez-le-feu, déterminé à défendre sa sécurité (hebdomadaire malien)

vendredi, 20 novembre, 2020 à 16:35

Bamako – Le Royaume du Maroc, qui demeure attaché au cessez-le-feu, est fermement déterminé à défendre sa sécurité et la quiétude de ses citoyens, écrit vendredi l’hebdomadaire malien +Aujoud’hui+.

Dans un dossier consacré au Maroc, l’hebdomadaire souligne que le Royaume continuera à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’ordre et garantir une circulation sûre et fluide des personnes et des biens, dans le poste-frontière d’El Guergarat reliant le Maroc et la Mauritanie, rappelant l’entretien téléphonique qu’a eu Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres.

A cet égard, il note que le Souverain a réaffirmé à M. Guterres l’attachement constant du Maroc au cessez-le-feu, tout en demeurant fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévérité et dans le cadre de la légitime défense, contre toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses citoyens.

Dans la même veine, la publication malienne souligne qu’à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Royaume, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a lancé les travaux de construction d’une grande mosquée au poste-frontière d’El Guerguarat, précisant que cette mosquée ouvrira ses portes devant les fidèles dans 12 mois.

Toujours sur le sujet du Sahara marocain, l’hebdomadaire évoque le plan marocain d’autonomie, relevant que l’ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a souligné que ce plan constitue “une solution ambitieuse et raisonnable” pour résoudre la question.

Dans son dossier consacré au Maroc, la publication a évoqué la date, du 16 novembre 1955, marquant le retour d’exil de Feu SM Mohammed V. Elle écrit que cet événement glorieux qui restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire marocaine, incarne les liens indéfectibles entre le peuple et le Trône.

Le média malien s’arrête aussi sur le lancement des opérations de l’Armée de libération dans le Sud, il y a 64 ans, notant qu’il s’agit une véritable épopée marquant le combat et la lutte nationale pour parachever l’Indépendance et l’intégrité territoriale du Royaume.

Et de rappeler que Feu SM Mohammed V n’avait cessé de réclamer le droit du Royaume à libérer son Sahara, notamment dans Son célèbre discours prononcé le 25 février 1958 à M’hamid El-Ghizlane, relevant que succédant à l’artisan de l’indépendance, Feu SM Hassan II s’est attelé à édifier le pays et à parachever l’intégrité territoriale du Royaume, avec la récupération des provinces du Sud à la faveur de la glorieuse Marche verte.

Aujourd’hui, enchaîne la publication, SM le Roi Mohammed VI poursuit cette grande marche avec détermination et dévouement, plaçant en priorité la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et engageant de nouveaux chantiers, ceux du développement, de la régionalisation avancée et des grands projets économiques et sociaux.