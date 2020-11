Guergarate: Le Conseil provincial de Boujdour salue vivement l’opération des FAR

lundi, 16 novembre, 2020 à 15:39

Boujdour- Le Conseil provincial de Boujdour a vivement salué l’opération des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone de Guergarate au Sahara marocain, visant à mettre fin à l’obstruction de la circulation civile et commerciale au niveau de ce passage reliant le Maroc à la Mauritanie.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le conseil souligne que cette opération, menée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, a permis de sécuriser les flux des biens et des personnes au niveau de ce passage.

Les membres du conseil provincial de Boujdour réaffirment aussi leur mobilisation permanente derrière SM le Roi en vue de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et des constantes de la Nation marocaine.

Le communiqué condamne, en outre, les agissements commis par les milices du “polisario” dans la zone de Guergarate, en violation flagrante du droit international, notant que ces actes inacceptables constituent une menace à la paix et la stabilité de la région.